Рада взяла перерву після години запитань до уряду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив перерву у ранковому засіданні парламенту на вимогу двох фракцій.

Про це він оголосив під час ранкового засідання парламенту в п’ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Надійшла заява від двох фракцій щодо перерви на 30 хвилин. Оголошую перерву на 30 хвилин до 11.50", - сказав Разумков.

При цьому спікер не уточнив, з яких причин і на вимогу яких саме фракцій оголошено перерву. Перед цим у Раді пройшла година запитань до уряду.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на пленарному засіданні в п’ятницю, 18 жовтня, планує розглянути в першому читанні законопроєкт №2000 "Про Державний бюджет України на 2020 рік".