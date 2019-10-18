Разумков відкрив ранкову Раду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив ранкове засідання парламенту у п'ятницю, 18 жовтня.

У залі зареєструвався 371 народний депутат, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав Разумков.

Засідання ВР України / Фото: Тарасов Володимир. Укрінформ

Ранкове засідання у п'ятницю розпочалася з Години запитань до уряду. Вона буде присвячена питанням оборони і тарифної політики.

Як повідомляв Укрінформ, після цього народні депутати розглянуть законопроєкт №2000 про держбюджет-2020 в першому читанні.

Крім того, заплановано розгляд у першому читанні законопроєктів №2144 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України", №2168 щодо формування державної політики у сфері праці, трудових відносин, зайнятості населення та трудової міграції, №1155 "Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо встановлення мораторію на суцільну вирубку лісів та зелених насаджень", №1170 "Про державне регулювання у сфері мийних засобів", №2189 "Про внесення змін до закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" (щодо спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей)".

Депутати також планують ратифікувати угоду між урядами України та США для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA), а також у зв'язку з цим внести зміни до деяких законів.

Порядок денний на засіданні у п'ятницю також передбачає розгляд законопроєкту №2066 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення системи поводження з небезпечними відходами".