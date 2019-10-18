Разумков відкрив ранкову Раду

Разумков відкрив ранкову Раду

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Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив ранкове засідання парламенту у п'ятницю, 18 жовтня.

У залі зареєструвався 371 народний депутат, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав Разумков.

Засідання ВР України / Фото: Тарасов Володимир. Укрінформ

Ранкове засідання у п'ятницю розпочалася з Години запитань до уряду. Вона буде присвячена питанням оборони і тарифної політики.

Як повідомляв Укрінформ, після цього народні депутати розглянуть законопроєкт №2000 про держбюджет-2020 в першому читанні.

Крім того, заплановано розгляд у першому читанні законопроєктів №2144 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України", №2168 щодо формування державної політики у сфері праці, трудових відносин, зайнятості населення та трудової міграції, №1155 "Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо встановлення мораторію на суцільну вирубку лісів та зелених насаджень", №1170 "Про державне регулювання у сфері мийних засобів", №2189 "Про внесення змін до закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" (щодо спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей)".

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Депутати також планують ратифікувати угоду між урядами України та США для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA), а також у зв'язку з цим внести зміни до деяких законів.

Порядок денний на засіданні у п'ятницю також передбачає розгляд законопроєкту №2066 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення системи поводження з небезпечними відходами".

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