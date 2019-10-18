Україна досі дозволяє фірмам олігарха Дерипаски працювати на російську оборонку

Фірми російського олігарха з найближчого оточення президента Росії Олега Дерипаски в обхід санкціям видобувають в Україні кварцит та продають його російським оборонним підприємствам.

Про це повідомили «Схеми».

Серед компаній, які контролює Дерипаска, журналісти назвали кіпрську United Company Rusal Silicon Limited та її кінцевого бенефіціара Emergofin B.V. Компанії під введені раніше санкції не потрапили. Так, наприклад, компанія United Company Rusal Silicon Limited з 2011 року є власником ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів». Вона видобуває в Сумській області кварцит і вивозить його для оборонної промисловості до РФ.

У СБУ «Схемам» не пояснили, чому до санкційного списку не потрапили кілька дочірніх компаній, які належать російському олігарху.

Нагадаємо: у травні 2018 року Дерипаску внесли до санкційного списку РНБО, заборонили в’їзд до України, заблокували активи на її території та заборонили виводити з них гроші. До переліку потрапили три його підприємства, які "протидіють Україні, забезпечують військову складову постачання в збройні сили Російської Федерації". Серед них московський офіс "Русалу".