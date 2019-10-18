Кононенко спростував чутки про своє затримання — ЗМІ

Екснардеп Ігор Кононенко прокоментував інформацію про його нібито "тимчасове затримання" в аеропорту Бориспіль.

Як повідомляє LIGA.net, Кононенко заявив, що зараз знаходиться в Стамбулі.

"Ніхто мене не затримував, нікому не потрібен. Тому 28 числа — хочу підписати договір про співпрацю з федерацією тенісу Китаю", - сказав Кононенко.

За його словами, він направляється в Китай, в місто Ченду, провінція Сичуань — на турнір з тенісу, де виступає вихованка його тенісної академії Дарія Снігур.

Раніше українські ЗМІ повідомляли, що колишнього нардепа Ігоря Кононенка не випускали зі столичного аеропорту "Бориспіль" за запитом Національного антикорупційного бюро України.

У серпні НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом декларування недостовірної інформації Ігорем Кононенко.