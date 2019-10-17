Ексгенсек НАТО: Переговори з Росією — це завжди тонка лінія

Колишній генеральний Секретар НАТО Яаап де Хооп Схеффер порадив Україні зважено підходити до діалогу з Росією, нагадавши, що такі переговори завжди є "тонкою лінією".

Про це Яаап де Хооп Схеффер заявив в коментарі для кореспондента Укрінформу в ході круглого столу щодо стану Європи, який відбувся під егідою дослідницької організації "Друзі Європи" у Брюсселі.

"Україні, в силу її географічного та політичного положення, буде завжди складно з «напористою», або навіть – агресивною Росією. Україна обрала президента, який намагається сформулювати нову політику стосовно росіян. Я все ще не переконаний в тому, що переговори між президентами Зеленським та Путіним щодо Донецька та Луганська матимуть відчутні результати. З іншого боку, потрібно дати шанс такому діалогу, такому пошуку рішення. Але не варто забувати про те, що трапилося у 2014 році з анексією Криму і що просто зараз відбувається на Донбасі. Такий діалог – це завжди дуже тонка лінія. Подивимося, до чого він приведе", - сказав нідерландський політик.

Він висловив переконання, що Україна була і залишається важливим партнером як для НАТО, так і для Європейського Союзу, для усього Заходу, який послідовно дотримується виваженої та послідовної поведінки щодо України. У цьому контексті, на думку Схеффера, використання на повну потужність Угоди про асоціацію між Україною і ЄС є вирішальним фактором для розвитку та для зміцнення країни.

Відповідаючи на уточнювальне запитання кореспондента Укрінформу, чи існують для Заходу «червоні лінії» в контексті напрямків врегулювання на Сході України, колишній Генеральний секретар НАТО зауважив, що Європа зазвичай уникає визначення власної міжнародної політики з використанням «червоних ліній». Але вони можуть виникнути, якщо Росія продовжуватиме агресивну поведінку та знову спробує зробити щось на зразок анексії Криму або подальшої дестабілізації в східних регіонах України.