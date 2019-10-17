Міністру юстиції часів Януковича повідомили про зміну підозри

Колишньому міністру юстиції України Олені Лукаш повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри.

Про це йдеться у пресрелізі, розміщеному на сайті Генпрокуратури.

"Прокурори Генеральної прокуратури України повідомили про зміну раніше повідомленої підозри колишньому міністру юстиції України, а також іншим особам у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, та службовому підробленні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, під час досудового розслідування підозрюваним інкримінується заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, виділених Мін’юсту на закупівлю послуг, необхідних для виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженої Законом України від 18.03.2004 № 1629-IV, на загальну суму 2 млн 523 тис. гривень.

"Триває досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України", - уточнили у ГПУ.

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Раніше ЗМІ повідомили, що 17 жовтня міністра юстиції часів президентства Януковича Олену Лукаш допитали в Головному слідчому управлінні Генпрокуратури. Допит тривав понад дві години.

Заступник генерального прокурора Віктор Чумак вручив ексчиновниці підозру. За даними ЗМІ, прокурори звинувачують її в незаконних тендерах щодо проведення, зокрема, фітосанітарних процедур.

Як відомо, 5 листопада 2015 року СБУ затримала Олену Лукаш за підозрою в розкраданні коштів в особливо великих розмірах та службовому підробленні.

6 листопада Печерський суд Києва постановив взяти Лукаш під варту з правом внесення застави у 5 мільйонів 115,6 тис. гривень. 9 листопада Лукаш була звільнена завдяки внесенню застави однопартійцем Вадимом Новинським.