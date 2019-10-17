Міністру юстиції часів Януковича повідомили про зміну підозри

Міністру юстиції часів Януковича повідомили про зміну підозри

Укрінформ
Колишньому міністру юстиції України Олені Лукаш повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри.

Про це йдеться у пресрелізі, розміщеному на сайті Генпрокуратури.

"Прокурори Генеральної прокуратури України повідомили про зміну раніше повідомленої підозри колишньому міністру юстиції України, а також іншим особам у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, та службовому підробленні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, під час досудового розслідування підозрюваним інкримінується заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, виділених Мін’юсту на закупівлю послуг, необхідних для виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженої Законом України від 18.03.2004 № 1629-IV, на загальну суму 2 млн 523 тис. гривень.

"Триває досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України", - уточнили у ГПУ.

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Раніше ЗМІ повідомили, що 17 жовтня міністра юстиції часів президентства Януковича Олену Лукаш допитали в Головному слідчому управлінні Генпрокуратури. Допит тривав понад дві години.

Заступник генерального прокурора Віктор Чумак вручив ексчиновниці підозру. За даними ЗМІ, прокурори звинувачують її в незаконних тендерах щодо проведення, зокрема, фітосанітарних процедур.

Як відомо, 5 листопада 2015 року СБУ затримала Олену Лукаш за підозрою в розкраданні коштів в особливо великих розмірах та службовому підробленні.

6 листопада Печерський суд Києва постановив взяти Лукаш під варту з правом внесення застави у 5 мільйонів 115,6 тис. гривень. 9 листопада Лукаш була звільнена завдяки внесенню застави однопартійцем Вадимом Новинським.

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