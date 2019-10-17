Україна нарешті проявила ініціативу щодо Донбасу: чому і що це дало?
Про це говорилося уже давно: замість того, аби нав’язувати свій порядок денний, Україна часто грає “другим номером”, реагуючи на вимоги Росії лише по факту, наче піддослідна жабка на подразнення струмом. Наприклад, хочете зустрітися з Путіним — погоджуйтеся і законодавчо закріпіть “формулу Штайнмаєра”, але це не остаточно, бо згодом можуть з’явитися додаткові умови. Судячи з останньої зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську, яка відбулася 15 жовтня, українська сторона нарешті змінила підхід. Озвучивши свої вимоги, вона спробувала перехопити ініціативу, як ото — до виконання політичної частини “мінських домовленостей” можна приступити тільки після розпуску терористичних організацій “ЛНР” і “ДНР” та виведення з України російської армії.
В Путіна, звісно, такого не очікували і були спантеличені. “Тут можна сміливо сказати, що такі нові ввідні вельми несподівані – і для Москви, і для Берліна, і для Парижа. Тут поки що важко коментувати, чи означає це відхід від мінських угод, чи означає це відмову від раніше взятих зобов’язань і раніше поставлених підписів – поки незрозуміло”, – цитують російські державні джерела речника російського президента Дмітрія Пєскова.
А як щодо реакції наших європейських партнерів? На сторінках низки українських ЗМІ з’явилися новини про те, що “Франція та Німеччина вітають позитивні зрушення в реалізації “Мінська”. Про це йдеться в заяві за підсумками засідання урядів обох країн в Тулузі. Однак навряд чи варто ставитися до цього, як офіційної реакції на те, що сталося, скоріше — це не більше, аніж обтічні слова у документі, виданому з іншого приводу.
Тож з огляду на вищесказане ми звернулися до експертів-політологів, поставивши їм декілька питань:
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Заклики до того, аби Україна нарешті почала проявляти власну ініціативу, а не реагувала на чужі кроки, звучать уже давно. Але тільки зараз їх почули. На вашу думку, що змінилося?
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Як ви оцінюєте висунуті Україною умови, чи достатні вони?
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Подальший розвиток подій, зокрема навколо зустрічі “нормандської четвірки” у Парижі: що прогнозуєте, чого очікувати?
Богдан Петренко, політичний експерт, заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму:
“Якщо будуть реалізовані хоча б котрісь із наших умов – це вже говоритиме про можливість успішного тиску на Кремль”
— На те, що влада нарешті почала висувати свої вимоги вплинуло дві причини: перша – перманентний тиск Москви. Кремль, «оцінивши» нашу поступливість, почав нав’язувати все нові й нові умови. Тому об’єктивно українська влада мала б колись прийти до оприлюднення власних «червоних ліній». Друга – це акції протесту в Києві, які прискорили усвідомлення цих червоних ліній. Третє – формування усвідомлення й всередині керівництва «Слуги народу», що швидкого миру з Росією бути не може, що визволення Донбасу – це гра вдовгу.
З точки зору збереження підтримки патріотичним електоратом, усі вимоги були цілком коректні – від розпуску ЛДНР, виведення військ до допуску українських партій на вибори. У цілому – це домінування безпекового сектору над політичним, а не навпаки, як нав’язує Росія. Але, проблема у тому, що озвучені вимоги – це вимоги переможця у війні. Більше того, їх послідовність не зовсім відповідає послідовності, заданій Комплексом дій з виконання мінських домовленостей. Але – якщо будуть реалізовані хоча б котрісь із них – це вже говоритиме про можливість успішного тиску на Кремль.
Як розвиватимуться події далі – поки що прогнозувати складно. Я б поки що не вважав це «червоними лініями», не виключно – що це набір інструментів для подальшого торгу з Росією. Звісно, Москва традиційно висловлюватиме невдоволення. Але насправді Кремль чудово розуміє, що його гра – це лише тестування до яких поступок можна дотиснути нову владу в Україні. Тому для РФ наші вимоги – це нормально. Але у будь-якому випадку, варто очікувати якоїсь відповіді. Бо можна заморозити конфлікт, але санкції самі себе не знімуть, а Донбас тим часом треба годувати. Не виключно, що Захід тиснутиме і на Україну, і Росію, але без фанатизму. Бо для нього важливо, щоб ми хоча б імітували перемовини. У тому числі й через висунення своїх вимог. Бо перемовини – це запобіжник військових дій.
Олег Саакян, політолог:
“Гра, яку нині веде українська влада, цілком може призвести до покращення наших позицій”
— Владу до цього підштовхнуло низка причин. Навіть більше, думаю, що це рішення було попередньо заплановане. Оскільки незадовго до заяви у Мінську глава українського МЗС Вадим Пристайко артикулював, що окрім “плану А” існує ще “план Б” і “план В”. Фактично “план А” зводиться до того, що Україна, перш за все, перед очима західних партнерів має продемонструвати свою прихильність до саме мирного вирішення. Власне, саме так і було зроблено, і навіть більше, узгодили “формулу Штайнмаєра”, на якій неодноразово наполягала Росія. Але й після цього РФ не пішла на конструктивні кроки, а продовжила саботувати зустріч у “нормандському форматі”, висуваючи все нові й нові умови. Тож причин декілька. Перша — це вулиця, яка створила серйозні проблеми для Зеленського, оскільки комунікація з боку його Офісу була, м’яко кажучи, провальною, що, зокрема, визнано і самою командою президента.
Другий момент — Україна в очах Заходу виконала всі російські “хотєлки”. Тож відповідно зараз має символічне моральне право піднімати ставки та висувати власні умови.
Третє — озвучене в Мінську паном Кучмою не є чимось новим. Українські умови кулуарно обговорювалося, вони комунікувалися із нашими західними партнерами, а тому пояснюється “мовчання” Берліна та Парижа: спротиву чи, принаймні, негативної оцінки з їхнього боку до цього немає.
Ну, і четверте — це суто персональний, психологічний фактор президента Зеленського. Мені чомусь здається, що в ньому прокинувся умовний “кривий ріг”. Він сподівався на те, що з Путіним вдасться зустрітися, і що в “нормандському форматі” йому вдасться “прощупати” ситуацію й, можливо, навіть до чогось прийти. Але той виставив свої умови. Мовляв, у “нормандському форматі” можемо зустрітися тільки після того, коли все попередньо заготуємо та узгодимо. Схоже, це не вкладається в очікування пана Зеленського від зустрічі, формат якої —перемовини, а не тільки “весільно- генеральські ” оглядини. Таким чином проявилася його готовність піднімати ставки. Власне, про це Зеленський говорив під час 14-ти годинного прес-марафону, що у нього є козирі, з якими він готовий їхати на зустріч у Париж.
Наступне — оцінки висунутих українською стороною умов. Направду, вони досить жорсткі. Але... Як елементі комплексу дій мають право на існування, ба, в даній ситуації є цілком обґрунтованими. І після реакції РФ, після кількох діб «шуму», думаю, що послідує більш м’яка позиція від пана Пристайка, можливо, від когось із представників “Слуги народу”, а також виважена, але при цьому жорстка — позиція президента. Команда Зеленського перейняла тактику перемовин, коли використовуються контроверсійні заяви з різних джерел всередині президентської команди. І робиться це для того, щоби залишити за собою широке поле для маневру. Ціла низка кроків свідчить про це. І якщо подібну тактику дійсно обрано, то заява Кучми, хоч і жорстка, але може бути ефективним елементом цієї більшої гри.
Останнє - що далі, чого чекати? Я доволі скептично ставлюся до того, що “нормандська зустріч” відбудеться найближчим часом. Крім того, я скептично налаштований, що у “нормандському форматі” можна щось кардинально змінити. Але. В будь-якому разі, узгодження “формули Штайнмаєра” частково зрушило процес із мертвої точки, і зараз він принаймні знаходиться в розбалансованому стані, і в найближчі місяці є можливість частково «перезібрати» ту конфігурацію “Мінська”, з якою ми жили декілька останніх років. Та гра, яку нині веде українська влада цілком може призвести до покращення наших позицій. Навіть підписання “формули Штайнмаєра”, не дивлячись на тиск з усіх боків, фактично переросло із можливої стратегічної поразки в тактичну перемогу.
Поговорив Мирослав Ліскович. Київ