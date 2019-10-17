ВР обмежила кількість депутатських запитів — не більше 10 за тиждень

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення депутатських запитів".

Документ підтримали 248 народних депутатів при мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, закон передбачає, що на одному пленарному тижні може бути внесено не більше десяти депутатських запитів від одного народного депутата. У редакції першого читання законопроєкт передбачав скорочення кількості запитів, які може вносити народний депутат за один пленарних тиждень, до двох. Однак парламентарії врахували поправку, яка збільшує цю кількість до десяти.

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Крім того, статтю 25 закону "Про статус народного депутата України" ухвалений сьогодні документ передбачає викласти в новій редакції. Зокрема, передбачено обов’язок народного депутата щорічно подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції та у разі припинення повноважень народного депутата - подавати декларацію за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт 1036-1 "Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення депутатських запитів" 13 вересня.