“Слуга народу” хоче посилити відповідальність за наклеп

Фракція партії «Слуга народу» планує внести у Верховну Раду законопроєкт щодо змін до Кримінального процесуального кодексу з метою посилення кримінальної відповідальності за надання недостовірної інформації.

Про це журналістам у кулуарах парламенту сказав голова фракції Давид Арахамія, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми домовилися, що внесемо окремий законопроєкт про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо посилення кримінальної відповідальності за надання недостовірної інформації. Зараз передбачається штраф, 6 місяців умовно, а треба робити кримінальну відповідальність, наприклад 3 роки в’язниці, якщо люди просто будуть робити наклепи. І таким чином ми демотивуємо тих людей, які хочуть анонімками просто “порішати” свої справи”, - заявив Арахамія.

Як повідомлялося, 17 жовтня Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції".

Внесені зміни стосуються визначення правового статусу викривачів корупції, їх прав та гарантій захисту, забезпечення умов для розкриття інформації про корупцію. Водночас цей закон доповнюється статтею 53-7 "Винагорода викривачу".

Ухвалений документ передбачає, що повідомлення про корупційні правопорушення можуть передаватися через внутрішні (способи захищеного та анонімного повідомлення інформації керівнику або уповноваженому підрозділу органу, де викривач працює, проходить службу чи навчання або на замовлення яких виконує роботу) та регулярні канали (анонімне інформування викривачем, зокрема, НАЗК).

При цьому НАБУ, НАЗК та інші спеціально уповноважені суб'єкти цій у сфері зобов'язані створити захищені анонімні канали зв'язку (канали онлайн-зв'язку, анонімні гарячі лінії, електронні поштові скриньки тощо), через які викривач може здійснити повідомлення, гарантовано зберігаючи свою анонімність.

Закон набуває чинності з 1 січня 2020 року.