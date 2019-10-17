Більшість законопроєктів завертають у Раді через юридичну “безграмотність” - КВУ

У Верховній Раді продовжується практика реєстрації значного відсотку юридично неякісних законопроєктів: понад 60% поданих проєктів отримують негативні висновки Головного науково-експертного управління ВР.

Про це повідомляє Комітет виборців України на підставі аналізу висновків ГНЕУ, проведеного фахівцями КВУ.

"ГНЕУ було підготовлено узагальнюючі висновки щодо 65 законопроектів, зареєстрованих у вересні 2019 року, із яких 40 проектів законів (або 61%) було рекомендовано доопрацювати, повернути суб’єкту ініціативи або взагалі відхилити", - йдеться у повідомленні.

За даними КВУ, найчастіше причинами для критики законопроектів була їх юридична некоректність та суперечність вже існуючим законодавчим актам.

Зокрема, рекомендовано доопрацювати проєкт закону №2143 “Про внесення змін до Закону України “Про столицю України - місто-герой Київ”. У висновку ГНЕУ вказано, що законопроєкт потребуватиме додаткових видатків з бюджету, хоч у документі відповідні розрахунки не представлено. Крім того, експерти наголошують, що здійснення реформи потребуватиме часу, натомість проєктом пропонується набуття чинності положень закону дня опублікування.

Висловлено й суттєві зауваження до змістової частини документа (зокрема, щодо перевіркою КМДА актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування на предмет «їх відповідності публічним інтересам територіальної громади»).

ГНЕУ також рекомендувало повернути розробнику проєкт закону №1152-1 (автор – Бакумов, “Слуга народу”), яким пропонується посилити відповідальність за фальсифікацію лікарських засобів, зокрема шляхом покарання винних осіб виключно у вигляді довічного позбавлення волі. Однак, на думку ГНЕУ, “запровадження безальтернативних санкцій суперечить засадничим положенням Кримінального кодексу”.

Проєкт закону №2051 (автор – Дмитро Шпенов, позафракційний), який спрямований на зменшення кількості пластикових пакетів в цивільному обігу, ГНЕУ рекомендує доопрацювати. У своєму висновку експерти управління зазначили, що “законопроєкт складається лише з 5 статей, у одній із яких визначаються терміни, які використовуються у законі, дві з половиною мають відсильний характер, і лише у одній статті питання правового регулювання використання пластикових пакетів вирішуються безпосередньо”.