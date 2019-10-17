Більшість законопроєктів завертають у Раді через юридичну “безграмотність” - КВУ

Більшість законопроєктів завертають у Раді через юридичну “безграмотність” - КВУ

Укрінформ
У Верховній Раді продовжується практика реєстрації значного відсотку юридично неякісних законопроєктів: понад 60% поданих проєктів отримують негативні висновки Головного науково-експертного управління ВР.

Про це повідомляє Комітет виборців України на підставі аналізу висновків ГНЕУ, проведеного фахівцями КВУ.

"ГНЕУ було підготовлено узагальнюючі висновки щодо 65 законопроектів, зареєстрованих у вересні 2019 року, із яких 40 проектів законів (або 61%) було рекомендовано доопрацювати, повернути суб’єкту ініціативи або взагалі відхилити", - йдеться у повідомленні.

За даними КВУ, найчастіше причинами для критики законопроектів була їх юридична некоректність та суперечність вже існуючим законодавчим актам.

Зокрема, рекомендовано доопрацювати проєкт закону №2143 “Про внесення змін до Закону України “Про столицю України - місто-герой Київ”. У висновку ГНЕУ вказано, що законопроєкт потребуватиме додаткових видатків з бюджету, хоч у документі відповідні розрахунки не представлено. Крім того, експерти наголошують, що здійснення реформи потребуватиме часу, натомість проєктом пропонується набуття чинності положень закону дня опублікування.

Висловлено й суттєві зауваження до змістової частини документа (зокрема, щодо перевіркою КМДА актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування на предмет «їх відповідності публічним інтересам територіальної громади»).

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ГНЕУ також рекомендувало повернути розробнику проєкт закону №1152-1 (автор – Бакумов, “Слуга народу”), яким пропонується посилити відповідальність за фальсифікацію лікарських засобів, зокрема шляхом покарання винних осіб виключно у вигляді довічного позбавлення волі. Однак, на думку ГНЕУ, “запровадження безальтернативних санкцій суперечить засадничим положенням Кримінального кодексу”.

Проєкт закону №2051 (автор – Дмитро Шпенов, позафракційний), який спрямований на зменшення кількості пластикових пакетів в цивільному обігу, ГНЕУ рекомендує доопрацювати. У своєму висновку експерти управління зазначили, що “законопроєкт складається лише з 5 статей, у одній із яких визначаються терміни, які використовуються у законі, дві з половиною мають відсильний характер, і лише у одній статті питання правового регулювання використання пластикових пакетів вирішуються безпосередньо”.

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