Зеленський підписав закон щодо розвантаження роботи Великої палати Верховного суду

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підстав передачі справи на розгляд Великої палати Верховного Суду та щодо строків повернення адміністративних справ».

Про це повідомили у пресслужбі глави держави.

Зокрема, документ вносить зміни до Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства у частині щодо обмеження випадків передачі судових справ на розгляд Великої палати Верховного суду при оскарженні рішень судів з підстав порушення правил предметної чи суб’єктної юрисдикції.

Також зміни стосуються строків повернення до суду першої інстанції адміністративних справ після апеляційного та касаційного провадження.

“Очікується, що ухвалення цього закону допоможе розвантажити роботу Великої палати Верховного суду, адже документ унеможливить зловживання правом на оскарження судових рішень. Також це позитивно вплине на дотримання Україною положень статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо забезпечення розумних термінів розгляду справи”, - підкреслили у пресслужбі.

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Як повідомлялося, Верховна Рада 2 жовтня ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підстав передачі справи на розгляд Великої палати Верховного суду (№1026).