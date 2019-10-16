Кадрові перестановки в УДО: призначили невідомо за що, звільнили - теж

Сергій Рудь замінив на цій посаді “кіборга” Олексія Оцерклевича. Подробиць дуже мало. Що ж, охорона – справа не публічна…

Президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Оцерклевича колишнього військового, учасника боїв за донецький аеропорт — кіборга з позивним Купол із посади начальника Управління державної охорони, призначивши на його місце Сергія Рудя. Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави. “Звільнити Олексія Оцерклевича з посади начальника Управління державної охорони України”, - зазначається в указі №755/2019. У наступному указі №756/2019 президент призначив начальником Управління державної охорони Сергія Рудя. З чим це пов’язано, а також що відомо про нового УДО?

Почнемо з останнього.

Про Сергія Рудя зовсім мало інформації. Приміром, з відкритих джерел відомо, що свого часу він був заступником Максима Донця, який зараз очолює особисту охорону президента (раніше працював в службі безпеки олігарха Ігоря Коломойського, - ред.). Крім того, пан Рудь працював в Інституті УДО Київського нацуніверситету ім. Шевченка, де за 2016-й отримав зарплати близько 220 000 грн. Дата та рік народження — наразі, нам з’ясувати не вдалося.

Сергій Рудь

Щодо електронної декларації Сергія Рудя, то там ідеться, що в Києві він користується службовою квартирою (знаходиться у власності УДО, - ред.) площею 66,6 кв. м. Крім того, володіє земельною ділянкою 1 175 кв. м в селі Слобідка Малинського району Житомирської області, і ще однією, куди більшою (20 000 кв. м), в селі Пилипи-Олександрівські Віньковецького району Хмельницької області. Третя ділянка (1 677 кв. м) в селі Зіньків того ж району оформлена на дружину. Там же знаходиться і будинок 143,7 кв. М, знову ж таки - оформлений на Ірину Рудь. Має двоє дітей — Валерію та Владислава.

У його декларації також зазначено, що їздить пан Рудь на Skoda Octavia A5 (2012), яку купив за 271 000 грн.

Наступне — чому президент вирішив звільнити Олексія Оцерклевича? Може, через нестачу досвіду? Адже колишній військовий з основами охоронної справи познайомився лише півроку тому (відповідна профільна освіта в нього відсутня) — 29 травня, коли своїм указом президент Володимир Зеленський призначив його на посаду начальника УДО. Втім, про це преса писала у той же день, коли відбулося його призначення…

Олексій Оцерклевич

Зазначимо окремо: Оцерклевич пішов з посади, як кажуть, не з пустими руками. За такий, здавалося би, супер-короткий проміжок часу – менше п’яти місяців - кар’єрний ліфт підняв підполковника української армії до, на секундочку, полковника у червні, а відучора — до генерал-майора. Відповідний наказ підписав глава держави.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в коментарі Укрінформу заявив, що таким чином влада підбирає “своїх” людей. “Думаю, Сергій Рудь, до речі, про якого до сьогодні я взагалі нічого не чув, добре знайомий із близькими до оточення президента людьми. Не виключаю, що глава ОПУ Андрій Богдан також зіграв тут не останню роль. Власне, нинішня команда відрізняється від усіх попередніх тим, що кожне нове призначення, наче кіндер-сюрприз. Тобто поки не відкриєш — не знаєш, що попадеться, що там всередині. Кадри беруться невідомо звідки. А хто вони, що вони, звідки та які в них заслуги — експерти та журналісти з’ясовують часто постфактум. Ну, такий уже тренд сьогодення. Тож наскільки новий очільник УДО є фаховим — мені, на жаль, сказати поки що важко”, - заявив Жданов.

Щодо подальшої долі звільненого Олексія Оцерклевича, то, за словами Олега Жданова, з генеральським званням він точно ображений не буде. “Йому або знайдуть якусь посаду в Міноборони, або, якщо він має вислугу років і забезпечений житлом та рештою пільг, що надаються військовослужбовцям — може звільнитися в запас, спокійно забезпечивши себе пенсією”, - резюмував експерт.

Мирослав Ліскович, за інформацією з відкритих джерел