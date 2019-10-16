Зеленський затвердив нові правила внесення поправок до законопроєктів

Президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до Регламенту Верховної Ради щодо вимог до пропозицій і поправок до законопроєктів.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

“Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення зміни до статті 116 Регламенту Верховної Ради України щодо вимог до пропозицій і поправок до законопроєкту, який готується до другого читання» № 163-ІХ, який парламент ухвалив 3 жовтня 2019 року”, - йдеться у повідомленні.

Закон викладає частину першу статті 116 Регламенту Верховної Ради України у новій редакції.

Згідно зі змінами, під час підготовки до другого читання пропозиції та поправки до законопроєкту можна вносити лише до тексту (розділів, глав, статей, їхніх частин, пунктів, підпунктів, абзаців, речень), який парламент ухвалив за основу.

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Водночас основний комітет, як виняток, може вирішити врахувати внесені пропозиції і поправки щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у тексті законопроєкту, інших структурних частин законопроєкту та/або інших законодавчих актів, які не були предметом розгляду в першому читанні.

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При цьому має бути зазначено необхідність внесення цих правок у висновках головного комітету та/або експертного підрозділу апарату Верховної Ради й оголошено головуючим на пленарному засіданні під час розгляду такого законопроєкту у першому читанні.

Як зазначили в ОП, зміни до Регламенту парламенту дозволять підвищити ефективність та якість законодавчого процесу.

Фото: president.gov.ua