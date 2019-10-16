Резонанс навколо "тиску Трампа" зіграв на руку Україні — політолог

Розголос щодо "прохань" Дональда Трампа до Президента України Володимира Зеленського зіграв на руку Україні.

Таку думку у коментарі Укрінформу висловив політолог Олександр Палій.

"Адже Америка оперативно відновила надання допомоги й навіть збільшила її", - пояснив Палій.

"Можна припустити, - зазначив він, - що президент США Дональд Трамп міг узагалі припинити надавати допомогу, адже його не зовсім влаштовує цілком логічна й правильна позиція української влади. Мовляв, ми посприяємо в розслідуванні, але в установленому законом порядку – через офіційний запит. А Трамп якраз і намагався уникнути будь-якої офіційності – його посадовці хотіли, аби розголос про діяння його опонента демократа Джо Байдена ініціювала нібито Україна".

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Як повідомлялося, глава Білого дому Дональд Трамп у розмові з Президентом України Володимиром Зеленським висловлював прохання порушити слідство проти Джо Байдена, який є головним конкурентом Трампа на президентських виборах.

У ЗМІ з’явилася інформація, що Трамп наказав в. о. глави своєї адміністрації Міку Малвані притримати майже $400 млн військової допомоги для України щонайменше за тиждень до телефонної розмови з Зеленським.

Після цього демократи в Палаті представників ініціювали формальну процедуру розслідування щодо імпічменту Дональда Трампа. Йому закидають спроби використати свій вплив та натиснути на Україну з метою створити собі переваги на виборах президента США.

Фото: Офіс Президента