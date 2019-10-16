Разумков відкрив ранкову Раду на 15 хвилин пізніше

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив ранкове пленарне засідання парламенту у середу, 16 жовтня, на 15 хвилин пізніше.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Засідання Верховної Ради України / Фото: Тарасов Володимир. Укрінформ

"Ранкове пленарне засідання оголошую відкритим", - сказав спікер.

У залі засідань зареєструвалося 383 народних депутати.

При цьому саме засідання розпочалося на 15 хвилин пізніше, тобто о 10:15. Водночас Голова ВР не пояснив, із чим саме пов'язана затримка.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада планує 16 жовтня ухвалити, зокрема, закон про покарання депутатів за прогули пленарних засідань і невідвідування комітетів. Відповідний законопроект №1035-2 "Про внесення змін до Закону України "Про статус народного депутата України" та до Регламенту Верховної Ради України щодо припинення відшкодування народному депутату України витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань Верховної Ради України або засідань комітетів Верховної Ради України" передбачає позбавлення парламентаріїв заробітної плати у разі пропуску ними більш як 30% голосувань при ухваленні рішень ВР або понад 50% засідань комітетів, членами яких вони були обрані.

Крім того, депутати планують завершити розгляд поправок до законопроєкту №1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування". Цей документ головним чином передбачає, скорочення складу Верховного суду до 100 суддів і зменшення кількості членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів із 16 до 12 членів.

Також депутати збираються запровадити електронний документообіг у парламенті, ухваливши у другому читанні законопроект №1044-1 "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо запровадження електронного документообігу, пов'язаного із законодавчим процесом".

Традиційно в середу депутати працюватимуть у пленарному режиму протягом ранкового засідання, яке завершиться о 14:00. Решту дня, згідно з порядком денним, передбачена робота в комітетах, фракціях і групах. Зокрема о 15:00 має відбутися засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності, під час якого генеральний прокурор Руслан Рябошапка планує представити інформацію про хід реформування органів прокуратури.