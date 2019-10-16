Кабмін у середу візьметься за створення комісії з питань захисту бізнесу
Як зазначається у порядку денному засідання, оприлюдненому на Урядовому порталі, доповідатиме з цього питання міністр юстиції Денис Малюська.
Він також запропонує колегам схвалити порядок і умови страхування професійної відповідальності арбітражного керуючого.
Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський ініціюватиме розгляд питання щодо діяльності відомства, яке очолює. Міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак — питання щодо визнання спроможними об’єднаних територіальних громад.
Урядовці також мають намір погодити проєкт закону про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо удосконалення структури управління у сфері державної митної та податкової політики.