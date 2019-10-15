Разумков закрив Раду, депутати ухвали лише одне рішення

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив вечірнє засідання парламенту у вівторок.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - оголосив спікер.

Засідання ВР / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

У вівторок народні депутати ухвалили тільки одне рішення - внесли зміни до порядку денного другої сесії Верховної Ради.

Парламентарії також почали розглядати у другому читанні президентський законопроєкт №1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування". На момент закриття засідання нардепи розглянули 189 поправок до законопроєкту з 330.