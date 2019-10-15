У Раді відкрилась виставка "Український схід"
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Експозиція набагато красномовніша, ніж будь-які слова. Дійсно, Схід завжди буде українським, як кому б іншого не хотілося. І я впевнений, що такими, нехай малими кроками, але ми доносимо свою позицію і до наших закордонних партнерів, і нагадуємо нам усім, що насправді відбувається на Сході", - сказав Разумков.
Відкриття виставки "Українській Схід" у ВР / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ
Голова ВР ще раз привітав усіх з Днем захисника України, який відзначався вчора, 14 жовтня.
"На жаль, дуже часто це свято є з таким гірким присмаком, і сьогодні Верховна Рада України хвилиною мовчання згадала про тих, хто віддав своє життя за збереження територіальної цілісності та незалежності нашої держави", - зазначив Разумков.