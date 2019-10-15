Рябошапка призначив прокурора Львівської області

Генпрокурор Руслан Рябошапка призначив прокурором Львівської області Ірину Діденко.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook сама Ірина Діденко.

Представив нового очільника прокуратури області перший заступник генпрокурора Віталій Касько.

“Нам доведеться працювати у дуже складний період реформування прокуратури. Але будь-які зміни - це також шанс зробити щось якісно нове. Ми плануємо побудувати прокуратуру європейського зразка. Хто як не Львівщина має стати першою, де це вдається? Тому робимо ставку на результат”, - написала вона у своєму пості.

Читайте також: Рябошапка звільнив прокурора Дніпропетровської області

Наказ про призначення Діденко Ірини Вікторівни з’явився на сайті Генпрокуратури 15 жовтня. Раніше генпрокурор звільнив прокурорів Вінницької, Волинської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Черкаської, а також Чернігівської областей.