Бойко хоче, аби керівник Генштабу розтлумачив у Раді "формулу Штайнмаєра"

Фракція "Опозиційної платформи - За життя" пропонує запросити до Верховної Ради 16 жовтня начальника Генерального штабу - головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака задля обговорення питання розведення військ на Донбасі.

Про це сказав співголова фракції Юрій Бойко під час засідання Погоджувальної ради 15 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас є пропозиція: для того, щоб припинити будь-які спекуляції з того приводу (щодо "формули Штайнмайєра" та розведення військ - ред.), запросити, скажімо, на завтра керівника Генерального штабу в парламент, щоб він професійно розповів, що це таке", - зазначив Бойко.

Раніше заступник керівника Офісу Президента Юрій Костюк заявив, що відведення сил у Золотому на Луганщині неможливе без сталого припинення вогню, тому це питання відкладено.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 1 жовтня заявив, що Україна погодила текст "формули Штайнмаєра" та домовилася про розведення сил біля Золотого й Петрівського.

За словами Президента, формула передбачає ухвалення в Україні тимчасового закону про особливий статус Донбасу, який стане постійним за умови, якщо ОБСЄ визнає місцеві вибори на цих територіях демократичними.

Водночас низка українських партій, активісти та громадські діячі виступили з критикою можливості підписання "формули Штайнмаєра". Вони вважають, що спочатку має бути виконана безпекова частина Мінських угод. Тобто, виведення військ і контроль над кордоном мають передувати виборам і обговоренню статусу Донбасу.