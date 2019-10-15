Бойко хоче, аби керівник Генштабу розтлумачив у Раді "формулу Штайнмаєра"
Про це сказав співголова фракції Юрій Бойко під час засідання Погоджувальної ради 15 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"У нас є пропозиція: для того, щоб припинити будь-які спекуляції з того приводу (щодо "формули Штайнмайєра" та розведення військ - ред.), запросити, скажімо, на завтра керівника Генерального штабу в парламент, щоб він професійно розповів, що це таке", - зазначив Бойко.
Раніше заступник керівника Офісу Президента Юрій Костюк заявив, що відведення сил у Золотому на Луганщині неможливе без сталого припинення вогню, тому це питання відкладено.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 1 жовтня заявив, що Україна погодила текст "формули Штайнмаєра" та домовилася про розведення сил біля Золотого й Петрівського.
За словами Президента, формула передбачає ухвалення в Україні тимчасового закону про особливий статус Донбасу, який стане постійним за умови, якщо ОБСЄ визнає місцеві вибори на цих територіях демократичними.
Водночас низка українських партій, активісти та громадські діячі виступили з критикою можливості підписання "формули Штайнмаєра". Вони вважають, що спочатку має бути виконана безпекова частина Мінських угод. Тобто, виведення військ і контроль над кордоном мають передувати виборам і обговоренню статусу Донбасу.