Українці стали критичніше ставитися до нової влади - КМІС

У жовтні знизилася кількість українців, які позитивно ставляться до Президента, очільника Кабміну та спікера Верховної Ради.

Про це йдеться в останньому дослідженні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

«У жовтні у порівнянні з вереснем знизилося число тих, хто позитивно ставиться до трьох перших осіб держави: Президента Зеленського (73% і 66%), прем'єр-міністра Гончарука (17% і 10%) і спікера парламенту Разумкова (33% і 27%)», - йдеться в дослідженні КМІС.

Як зазначається, за балансом позитивного і негативного ставлення у жовтні на першому місці перебуває Зеленський (баланс +57%), Разумков (+19) і Вакарчук (-1%), далі йдуть Гончарук (-4%), Бойко (-9%), Тимошенко (-13%), Порошенко (-54%).

Таким чином, дещо зросло число тих, хто позитивно ставиться до Бойка і Тимошенко. Ставлення до Вакарчука і Порошенка практично не змінилося.

При цьому соціологи зауважують, що рівень упізнаваності Гончарука і Разумкова невисокий: першого не знають 48% опитаних, другого – 36%.

«64% опитаних тією чи іншою мірою схвалюють дії та заяви президента Володимира Зеленського в вересні та жовтні цього року, 22% - тією чи іншою мірою не схвалюють. 51% респондентів схвалюють дії уряду протягом вересня та жовтня, 27% - не схвалюють. 53% учасників дослідження схвалюють дії Верховної Ради протягом вересня та жовтня, 30% - не схвалюють», - констатують у КМІС.

Дослідження проводилося з 9 до 11 жовтня методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки номерів. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 1200 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%. Дані цього дослідження порівнюються с результатами опитування КМІС, яке було проведене с 16 по 19 вересня (опитано 1500 респондентів)