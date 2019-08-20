Нетаньягу в Україні: посол оцінив символічне і практичне значення історичного візиту

Перший за 20 років візит в Україну прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу напередодні Дня Незалежності нашої країни має і символічне, і практичне значення, оскільки засвідчує, що розвиток двосторонньої співпраці важливий для обох країн.

Про це заявив у коментарі Укрінформу у вівторок, 20 серпня, посол України в Державі Ізраїль Геннадій Надоленко.

"Перший за 20 років візит прем'єр-міністра Ізраїлю в Україну має і символічне, і практичне значення. Символічним є і час, обраний для цього візиту, - напередодні Дня Незалежності України як підтвердження того, що Україна та Ізраїль близькі, що наші двосторонні відносини продовжуються і розвиваються, і це дуже важливо для обох країн. А з практичної точки зору було підтверджено нашу співпрацю у всіх сферах, яка дійсно дуже позитивна", - сказав Надоленко.

У цьому контексті дипломат нагадав, що цьогоріч було підписано Угоду про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем і спрогнозував, що вона буде ратифікована ізраїльською стороною, як тільки після парламентських виборів буде створено новий уряд Ізраїлю.

За словами Надоленка, завдяки підписанню цієї Угоди товарообіг між Україною та Ізраїлем, який наразі становить 1 млрд доларів, протягом найближчих трьох-чотирьох років може збільшитися вдвічі.

Посол також акцентував на важливості домовленості глави Української держави і прем'єр-міністра щодо невідкладного продовження роботи з розширення Угоди на рівень послуг.

"Це надзвичайно важливо для нас, тому що послуги становлять фактично третину нашого товарообігу і розвиваються надзвичайно стрімко. Наприклад, Україна та Ізраїль дуже серйозно співпрацюють у сфері інформаційних технологій. Сьогодні понад 15 тис. українських ІТ-фахівців працюють на ізраїльські компанії, й існує дуже велика потреба в подальшому розширенні цієї співпраці", - зазначив він.

Надоленко додав, що активною є також співпраця між країнами у сфері сільського господарства, зокрема, багато ізраїльських фахівців та компаній працюють в Україні і надають свої технології і послуги.

Дипломат також поінформував, що під час візиту прем'єр-міністра Ізраїлю обговорювалася також співпраця у військово-технічній сфері. За його словами, надалі цей діалог мають продовжити відповідні комісії, які розглядатимуть практичні аспекти можливої співпраці.

Посол України висловив подяку ізраїльській стороні за незмінну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України.

У відповідь на запитання щодо перспектив підтримки Ізраїлем міжнародних санкцій проти Росії за її агресивні дії стосовно нашої країни, Надоленко зазначив, що ізраїльська сторона обіцяє розглянути це питання, однак спрогнозував, що, як мінімум, до завершення парламентських виборів в Ізраїлі воно навряд чи не буде порушуватися.

Як повідомляв Укрінформ, прем’єр-міністр Держави Ізраїль Біньямін Нетаньягу перебуває з дводенним візитом у Києві. Це перший за останні 20 років візит в Україну очільника уряду Ізраїлю.

У перший день візиту було підписано низку двосторонніх документів, які стосуються співпраці в аграрній, освітній, культурній та інших сферах.