У "Голосі" повідомили, коли назвуть керівний склад фракції

Партія "Голос" планує 29 серпня оголосити керівний склад своєї фракції у Верховній Раді дев'ятого скликання.

Про це журналістам повідомив заступник голови партії "Голос" Ярослав Юрчишин.

"Фракція формується після складення депутатами присяги. Відповідно, 29 серпня буде оголошено керівний склад фракції. За регламентом, ми маємо право призначати голову фракції та заступника. До моменту, поки юридичних підстав для цього немає, ми це питання не розглядаємо", - зазначив Юрчишин.

Як повідомляв Укрінформ, перше урочисте засідання Верховної Ради дев'ятого скликання відбудеться 29 серпня.