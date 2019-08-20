Вищу освіту в Раді збирається курувати депутатка від "Слуги народу" Юлія Гришина

«Я буду займатися проблемами вищої освіти, дещо - питаннями науки. У мене немає якихось там амбіцій, але я би хотіла бути головою підкомітету з вищої освіти. Ми обговорюємо це питання», - зазначила Гришина.

Згідно з інформацією на сайті "Слуги народу, Юлія Гришина є доктором юридичних наук, професором. Експерт з питань освіти та науки. Народилася 16 червня 1978 року в Києві. Закінчила юридичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Член комісії з права науково-методичної комісії з вищої освіти Міністерства освіти і науки України. Суддя постійно діючого Третейського суду саморегулівної організації Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв.

Працювала на керівних посадах у вищих навчальних закладах. З 2014 року професор кафедри трудового права КНУ ім. Т. Шевченка. Керуючий партнер юридичної бізнес-школи CTRL.School.