Міністра часів Януковича заочно заарештували

Як ідеться у повідомленні, Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України 21 квітня 2017 року завершила спеціальне досудове розслідування кримінального провадження за підозрою колишнього голови Державної податкової служби України (міністра доходів і зборів України) у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України.

Як зазначили у ГПУ, "вказана особа підозрюється в участі у скоєнні злочинною організацією особливо тяжкого злочину проти державної власності, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державі в особливо великих розмірах, та злочину невеликої тяжкості у сфері службової діяльності".

Зокрема, за даними ГПУ, розслідуванням встановлено, що колишній міністр доходів і зборів України у період 2012-2013 років, перебуваючи у складі очолюваної Януковичем злочинної організації, діючи з корисливих мотивів, шляхом реалізації розробленого злочинного плану та злочинної схеми заволодів коштами державного бюджету України на загальну суму 3,1 млрд грн, тобто в особливо великому розмірі, шляхом незаконного відшкодування з Державного бюджету України ПДВ на рахунки трьох фіктивних підприємств.

На теперішній час триває процес ознайомлення сторони захисту підозрюваного з матеріалами кримінального провадження, додали у ГПУ.

"Головною військовою прокуратурою неодноразово подавались до суду клопотання про обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, і 19.08.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва задоволено клопотання прокурора та обрано підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

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У ГПУ також заявили, що з метою затягування та зриву судового процесу адвокати підозрюваного вкотре самоусунулися від захисту підозрюваного та жодного разу не з’явилися на судове засідання для захисту інтересів свого клієнта. "З метою дотримання прав підозрюваного і як того вимагає КПК України, судом залучений адвокат з центру надання безоплатної вторинної правової допомоги", - додали у ГПУ.

Як повідомлялося, Клименко працював на посаді міністра доходів і зборів з 24 грудня 2012 року по 27 лютого 2014 року. Наприкінці лютого 2014-го він втік із України. Ексміністр перебуває в державному та міжнародному розшуку.