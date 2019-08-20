Росія відповідає майже за три чверті операцій впливу в інтернеті

Росія виявилася глобальним лідером у застосуванні дезінформації в інтернеті при здійсненні кампаній впливу - вона відповідає за 72% таких втручань у внутрішні справи інших країн

Уважно прочитайте цей стислий виклад результатів дослідження «Тренди онлайнових зусиль іноземного впливу» Дієго А. Мартіна та Якоба Н. Шапіро з Принстонського університету (США)А коли прочитаєте і вдумаєтесь у прочитане, дайте собі відповідь на такі питання:

- Як можна взагалі вести мову про якесь розблокування російських соціальних мереж?

- Як уряди демократичних країн, якщо вони при пам`яті та здоровому ґлузді, можуть дозволяти мовлення російських ЗМІ на своїй території?

- Як можна посилатися на російські джерела при написанні новин і роботі з інформацією?

- Коли нарешті будуть заблоковані телеканали Медведчука на території України?

Хочу підкреслити, що це не просто чиясь думка чи переконання, це результати наукового дослідження.

Георгій Тихий