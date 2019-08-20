Росія відповідає майже за три чверті операцій впливу в інтернеті
Уважно прочитайте цей стислий виклад результатів дослідження «Тренди онлайнових зусиль іноземного впливу» Дієго А. Мартіна та Якоба Н. Шапіро з Принстонського університету (США)А коли прочитаєте і вдумаєтесь у прочитане, дайте собі відповідь на такі питання:
- Як можна взагалі вести мову про якесь розблокування російських соціальних мереж?
- Як уряди демократичних країн, якщо вони при пам`яті та здоровому ґлузді, можуть дозволяти мовлення російських ЗМІ на своїй території?
- Як можна посилатися на російські джерела при написанні новин і роботі з інформацією?
- Коли нарешті будуть заблоковані телеканали Медведчука на території України?
Хочу підкреслити, що це не просто чиясь думка чи переконання, це результати наукового дослідження.
Георгій Тихий* Точка зору автора може не збігатися з позицією агентства