Президент призначив нового начальника СБУ на Житомирщині

Президент Володимир Зеленський звільнив Василя Панасюка з посади начальника управління СБУ в Житомирській області та призначив на неї Олега Головаша.

Про це йдеться у відповідних указах, оприлюднених на сайті глави держави.

“Звільнити Панасюка Віктора Степановича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Житомирській області”, - йдеться в указі №604/2019.

Водночас в іншому своєму указі №605/2019, Зеленський розпорядився призначити на зазначену посаду Олега Олеговича Головаша.

Як повідомлялося, 12 серпня Зеленський доручив звільнити керівників поліції та Служби безпеки Житомирської області, обгрунтувавши це їхньою, за словами Президента, причетністю до схем із незаконного видобутку бурштину.

Відповідь, що СБУ працює і управління вилучило понад 13 тонн бурштину, Зеленського не з задовольнила, так само, як і пояснення начальника поліції області, що викрили начальника Олеського району і взагалі покращили результати. Останньому Президент відповів, що може він і нормальна людина, але нічого не може зробити з “бурштиновими піратами”.