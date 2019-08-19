Луценко розповів, що змінилося в ГПУ за його керівництва

“Мені не поталанило, що перший крок реформи був дійсно до мене і задекларований, і зроблений. Йдеться про затвердження місцевих прокурорів на конкурсах. На жаль, тоді конкурси були декоративними. Спеціальна комісія подавала трьох кандидатів генеральному прокурору і він сам, незважаючи на тести, визначав, хто з них буде місцевим прокурором. До закінчення п’ятирічного терміну нікого з призначених через такий "конкурс" людей я звільнити не міг”, - сказав Луценко.

За його словами, це “не змінювало правила гри”.

“Що ми зробили? Будь-яке призначення – тільки через відкритий конкурс і лише тест є підставою призначення. Тому з новопризначених працівників – 73% з-поза системи. Друге – ми удвічі підвищили зарплату. Третє, ми разом з американськими колегами створили Генеральну інспекцію, яка днями відзначилася ювілейним 60 спійманим на отриманні хабара прокурором, ми скоротили кількість прокурорів”, - додав він.

За його словами, “найважливіша реформа системи ГПУ – це створення прокурорського самоуправління”.

“Це було однією з вимог отримання безвізу. Позбавлення генпрокурора та його заступників кадрових функцій, передавання їх обраній на з’їзді КДПК і раді прокурорів, яка власне веде кадрову роботу тепер в органах прокуратури, є базовою ознакою демократії та незалежності прокурорів”, - підкреслив Луценко.

Він уточнив, що “наступний наш крок - можливо, найважливіший, найреволюційніший”.

“Це - відмова від функцій слідства. З листопада слідство ГПУ має бути остаточно скасоване, а справи передані до НАБУ або ДБР. По-перше, це норма Конституції ще 96-го року, хто пам’ятає матчастину. Але завжди знаходилися бажаючі якось її тимчасово, в перехідних положеннях визначити. Сподіваюся, що мій наступник не зазіхне на це і в листопаді ми остаточно будемо знати, що є прокуратура з функціями процесуального керівництва і підтримання обвинувачення, а є слідчі підрозділи у вигляді ДБР, СБУ, поліції тощо. І ніхто не подумує знову з’єднати ці дві функції. З’єднання цих функцій призводить знову-таки до політичних і бізнесових репресій і до ГПУ у вигляді погано замаскованого НКВС”, - додав Луценко.

На його переконання, краще завершити ці внутрішні зміни двома найважливішими кроками.

“Перше - об'єднати НАБУ і ДБР, штучність роз'єднання яких підриває ефективність і породжує конкуренцію відомств. ДБР мають розслідувати всі справи, а при виході на чиновників категорії А - передавати справу своїм колегам”, - додав Луценко.

Другий крок, як він наголосив — це створення Служби фінансової безпеки і ліквідація економічних функцій МВС і СБУ.

“Цього давно вимагає бізнес, замордований візитами 5-6 підрозділів різних відомств”, - уточнив Луценко.