Зеленський і Нетаньягу вшанували пам'ять загиблих у Бабиному Яру

Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Держави Ізраїль Біньямін Нетаньягу вшанували пам'ять жертв масових розстрілів у Бабиному Яру та жертв Голокосту.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Український народ завжди пам'ятатиме про ці злочини проти людства. Ми ніколи не забудемо, до чого призводить ксенофобія та расизм... Пам'ять про жертв має слугувати попередженням про те, що ідеологія нетерпимості та насильства відбирає найдорожче та найцінніше - людське життя. Сьогодні тут, у Бабиному Яру, ми закликаємо міжнародне співтовариство об'єднати зусилля, щоб не допустити будь-яких проявів антисемітизму та нетерпимості на расовому чи національному грунті", - сказав Зеленський у виступі на церемонії.

Зеленський і Нетаньягу спільно вшанували пам’ять жертв трагедії у Бабиному Яру/ Фото: Павло Багмут

Він додав, що Україна разом з усім цивілізованим світом демонструє єдність і стоїть на сторожі гуманізму, толерантності, свободи і демократії.

Прем'єр-міністр Ізраїлю у свою чергу подякував Президенту і уряду України за збереження пам'яті про жертв масових розстрілів у Бабиному Яру та жертв Голокосту.

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"Ви справді робите значний внесок у боротьбу з антисемітизмом... Україна та Ізраїль крокують разом нога в ногу. Разом ми пам'ятаємо ті трагедії, котрі вже були, і разом ми пророкуємо гарне майбутнє. І понад усе ми просимо далі вшановувати пам'ять загиблих у Бабиному Яру і пам'ятати про цю трагедію, щоб це ніколи не повторилося знову", - наголосив Нетаньягу.

Як повідомляв Укрінформ, глава ізраїльського уряду перебуває в Україні з дводенним візитом.