Ар’єв сказав, у якому комітеті ВР планує працювати

Новообраний народний депутат від політичної партії “Європейська солідарність” Володимир Ар’єв планує працювати у комітеті з питань свободи слова Верховної Ради ІХ скликання.

Про це політик повідомив у Facebook.

“З огляду на те, що відбувається останнім часом, іду працювати в комітет ВР з питань свободи слова. Після двох років на чолі профільного комітету в ПАРЄ та на посаді спецдоповідача ПАРЄ з питань свободи ЗМІ, після кількох резолюцій на цю тему мого авторства, мені вистачить і досвіду, і знань, і міжнародних зв’язків у питанні захисту журналістів та працівників медіа. Відчуваю, роботи буде багато”, — зазначив він.

Володимир Ар'єв — український політик та журналіст, автор проєкту «Закрита зона», народний депутат України. У Верховній Раді VIII скликання був головою Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи, очолював підкомітет з питань міжпарламентських зв'язків, двосторонніх та багатосторонніх відносин Комітету ВР у закордонних справах. Упродовж 2015 і 2018 років Ар’єв був віцепрезидентом ПАРЄ, головою Комітету ПАРЄ з питань культури, освіти, науки і медіа. Має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного посла.

У позачергових парламентських виборах 2019 року брав участь як кандидат у народні депутати від політичної партії “Європейська солідарність” (йшов під номер 17 у списку політсили).