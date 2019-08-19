Польща отримує "позитивні сигнали" з України у справі ексгумацій - Чапутович

Зокрема, сказав Чапутович в інтерв’ю Rzeczpospolita, Польща отримує "позитивні сигнали" з України у справі скасування заборони ексгумацій жертв Волинської трагедії.

На думку очільника польської дипломатії, шанс на зміну української позиції у цій справі дає запланований з нагоди роковин початку Другої світової війни візит Президента України до Польщі.

Як повідомлялося, Президент Польщі Анджей Дуда 4 червня під час зустрічі у Брюсселі попросив Президента України Володимира Зеленського про відновлення ексгумацій польських жертв в Україні.

За його словами, дозвіл української сторони на відновлення ексгумацій польських жертв на Волині дасть можливість вшанувати пам'ять загиблих поляків і нормалізувати польсько-українські відносини.

Українсько-польські історичні відносини загострилися у квітні 2017 року, коли польські націоналісти за підтримки місцевої влади знищили на кладовищі в селі Грушовичі поблизу Перемишля пам'ятник воякам УПА. Відразу після цього Київ заблокував проведення поляками ексгумацій в Україні, наполягаючи на відбудові знищених вандалами за останні роки на півдні Польщі українських місць пам'яті. Проблему не вирішено й досі. Польська сторона наполягає на розблокуванні можливості ведення пошуково-ексгумаційних робіт в Україні, а українська - на необхідності відбудови зруйнованих місць пам'яті.

В Україні та Польщі різне ставлення до подій на Волині та у Східній Галичині 1943-1944 років. Сейм Польщі назвав Волинську трагедію геноцидом польського народу, українські історики це заперечують. Польські історики покладають відповідальність за вбивства цивільного населення виключно на ОУН і УПА, а більшість українських істориків переконані у відповідальності за злочини обох сторін.

У Польщі вважають, що в результаті етнічних чисток загинуло понад 100 тис. поляків і 5-10 тис. українців. Натомість в Україні говорять про кілька десятків тисяч убитих поляків та до 20 тис. Українців.