Полторак зустрівся з новообраними депутатами Ради, які працювали у ЗСУ

Міністр оборони України Степан Полторак зустрівся з групою народних депутатів, серед яких Мар'яна Безугла (“Слуга народу”), Михайло Забродський (Європейська солідарність), Жан Беленюк (“Слуга народу”) та ін.

Про це на своїй сторінці Facebook повідомив міністр оборони України Степан Полторак.

“Зустрівся із новообраними депутатами, які проходили службу та працювали в Збройних Силах України та, які вже скоро розпочнуть свою роботу у новому парламенті. Подякував за службу, мужність та самовідданість справі, якій вони присвятили не один рік свого життя”, - наголосив міністр.

Він висловив сподівання, що у Верховній Раді новообрані депутати будуть, перш за все, відстоювати інтереси Збройних Сил та на законодавчому рівні зміцнювати українську армію.