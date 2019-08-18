Команда президента відкрила конкурс на посади голів РДА у шести областях

В онлайн-проекті команди Президента України Володимира Зеленського LIFT відкрили конкурс на посади голів районних державних адміністрацій (РДА) у Львівській, Луганській, Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській та Донецькій областях.

Про це йдеться в повідомленні сторінці Команда Зеленського у Фейсбуці.

“Шукаємо розумних та цілеспрямованих керівників на посади голів районних державних адміністрацій у Львівській, Луганській, Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській та Донецькій областях”, - йдеться у повідомленні.