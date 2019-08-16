Спікер Сенату Польщі їде з дводенним візитом на Волинь

Спікер Сенату Польщі Станіслав Карчевський 16-17 серпня здійснить візит в Україну, де на Волині візьме участь в урочистих заходах, присвячених Костюхнівській битві.

Про це повідомляє Польське радіо.

«Зі Станіславом Карчевським в Україну приїдуть також сенатори Ґражина Cтарк, Ришард Боніславський та Анджей Пайонк», - йдеться у повідомленні.

Спікер Сенату взяв почесний патронат над урочистими заходами «Про захисників наших польських кордонів» у селі Костюхнівка Маневицького району Волинської області.

Як передбачає програма візиту, у п’ятницю ввечері спікер Сенату Польщі зустрінеться із гарцерами, з якими візьме участь у запаленні свічок та молитві на польському військовому цвинтарі, де поховані легіонери, які загинули під час битви в 1916 році.

У суботу Карчевський відвідає села Вівчицьк, Кукли, Яблуньку та місто Маневичі.

Спікер Сенату візьме участь в урочистих заходах у Польському ліску, у гарцерському переклику, месі, урочистостях, присвячених реконструкції каплиці легіонерів, покладанні квітів та запалюванні свічок. Потім відбудеться пікнік, на якому запланована зустріч із організаціями поляків, котрі живуть в області, та зустріч із гарцерським гуфцем на Волині.

Заплановано також зустріч Карчевського з представниками місцевої влади.

Костюхнівська битва - це бій, що відбувався 4-6 липня 1916 року поблизу українського села Костюхнівка (нині Маневицького району Волинської області) між військами Австро-Угорщини і Російської імперії. Є найбільшим зіткненням сил під час Брусиловського прориву.

Польські війська, що були підпорядковані австрійській армії, налічували 5500-7300 воїнів, з іншої сторони російські війська - 26 тис. вояків. Польські легіони були призначені для того, щоб забезпечити відступ австрійській армії. В цій битві 2000 польських воїнів були вбиті або поранені.

Битва вважається найдовшою і найжорстокішою для всіх польських військ, які служили в австрійській армії.