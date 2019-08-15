На перше засідання нової Ради запросять делегацію ПАРЄ

Депутатська група з підготовки першого засідання парламенту IX скликання вирішила запросити на засідання делегацію Парламентської асамблеї Ради Європи.

Про це повідомляє Громадське.

Серед запрошених організацій - ПАРЄ, Європейський парламент, Парламентська асамблея ОБСЄ, Парламентська асамблея Організації Чорноморського економічного співробітництва, Парламентська асамблея НАТО, Парламентська асамблея ГУАМ та інші.

Нагадаємо: на початку липня передвиборча делегація ПАРЄ достроково припинила свою роботу в Україні, оскільки український парламент відкликав своє запрошення делегації для спостереження за виборами. До делегації також була запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, проте вона так і не відбулася.