Депутатам “дев'ятої” Ради можуть вручити посвідчення під час урочистого засідання

Підготовча депутатська група з-поміж новообраних народних депутатів планує звернутися до Центральної виборчої комісії з проханням вручити народним депутатам нагрудні знаки і посвідчення під час урочистого засідання 29 серпня.

Відповідне рішення учасники підготовчої групи ухвалили на засіданні 15 серпня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні в підготовчій групі розглядалося питання, пов'язане зі складенням присяги народними депутатами України під час урочистого засідання. З цього питання є погоджена позиція: звернутися до підготовчої групи з можливістю розглянути звернення до Центральної виборчої комісії наступного змісту: за рішенням підготовчої депутатської групи, просимо розглянути питання вручення посвідчення народним депутатам і нагрудного знака народного депутата України дев'ятого скликання Верховної Ради під час урочистого засідання з нагоди складення присяги новообраними народними депутатами в приміщенні Верховної Ради", - зазначив координатор другої підготовчої групи, майбутній народний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Іонушас.

Також було вирішено звернутися до чинного Голови ВР з проханням підписати запрошення до восьми міжнародних організацій, в роботі яких беруть участь українські делегації, та представників Європейського парламенту взяти участь в урочистому засіданні ВР 29 серпня.

Як повідомлялося, позачергові парламентські вибори в Україні відбулися 21 липня 2019 року.

3 серпня ЦВК встановила результати позачергових виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, згідно з якими партія "Слуга народу" здобула 43,16% голосів (124 мандати), "Опозиційна платформа – За життя" – 13,05% (37 мандатів), Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 8,18% (24 мандати), "Європейська солідарність" – 8,10% (23 мандати) та "Голос " – 5,82% (17 мандатів).