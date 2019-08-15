Посол Нідерландів Едуард Хукс завершив дипмісію в Україні
Укрінформ
Заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль прийняла Надзвичайного і Повноважного Посла Королівства Нідерланди в Україні Едуарда Хукса у зв’язку із завершенням його дипломатичної місії.
Про це повідомляє пресслужба МЗС.
"Сторони високо оцінили плідне співробітництво між Україною та Нідерландами на двосторонньому рівні, а також у рамках розслідування збиття літака рейсу МН17. У цьому контексті Зеркаль подякувала Хуксу за співпрацю", - йдеться у повідомленні.
Як поінформували у пресслужбі, було підтверджено готовність до продовження співпраці на всіх рівнях, у тому числі в реалізації реформ в Україні.
Фото: mfa.gov.ua