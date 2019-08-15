Партія “Голос” виступає за посилення комітету ВР у справах ветеранів

Політична партія “Голос” виступає за посилення комітету Верховної Ради з питань ветеранів та осіб з інвалідністю та ухвалення закону про статус ветеранів.

Про це повідомляє пресслужба політсили.

“Партія “Голос” виступає за посилення профільного комітету та прийняття комплексного закону про статус ветеранів, який забезпечив би захисникам України реальну підтримку від держави. Міністерство у справах ветеранів повинне працювати на реалізацію цього закону”, — йдеться у повідомленні.

У “Голосі” зауважують, що і парламентські інструменти, і Міністерство у справах ветеранів потрібні для представництва інтересів ветеранів, їхніх родин і членів сімей загиблих на найвищому державному рівні.

“Незалежно від того, чи буде збережений комітет та Міністерство у справах ветеранів, фракція "Голосу" відстоюватиме в парламенті інтереси ветеранів та їхніх родин. Для нас важливий, насамперед, ефективний захист прав і підтримка ветеранів, а не назви комітетів та розподіл посад”, — акцентується в заяві партії.

Як повідомлялося, 9 серпня на першому засіданні підготовчої депутатської групи Верховної Ради представники партії "Слуга народу" запропонували зменшити кількість комітетів у парламенті ІХ скликання з 27-ми до 22-х. Таким чином, може зникнути, зокрема, комітет у справах ветеранів та осіб з інвалідністю, а предмет його відання — включений до повноважень іншого комітету.

Водночас партія “Європейська солідарність” виступає проти ліквідації Комітету ВР у справах ветеранів і осіб з інвалідністю, бо це може призвести до ліквідації Міністерства у справах ветеранів.

Крім того, міністр у справах ветеранів Ірина Фріз написала, що ряд громадських організацій та об’єднань підписали відкрите звернення щодо неприпустимості скорочення Комітету у справах ветеранів у новій Верховній Раді.

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Затвердити остаточну кількість, назви і предмети відання майбутніх комітетів підготовча депутатська група планує 15 серпня.

Перше засідання Верховної Ради ІХ скликання відбудеться 29 серпня.