Новопризначений посол Франції в Україні скоро прибуде до Києва

Новопризначений надзвичайний і повноважний посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявляє, що щасливий і гордий своєю новою діяльністю та невдовзі збирається прибути до Києва.

Про це дипломат написав у Twitter, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Гордий і щасливий моїм призначенням на посаду посла Франції в Україні. Виїзд до Києва наближається», - заявив де Понсен.

Гордий та щасливий моїм призначенням на посаду Посла Франції 🇫🇷 в Україні 🇺🇦. Від'їзд до Києва наближається. @MFA_Ukraine #ukraine — Etienne de Poncins (@EdePoncins) August 14, 2019

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Як раніше повідомляло агентство, колишній посол Франції в Україні Ізабель Дюмон, призначена на цю посаду майже 4 роки тому, 27 липня у своєму Twitter попрощалася з українцями.