“ЄС” вимагає, аби питання руху України до НАТО та ЄС лишили двом комітетам

Політична партія “Європейська солідарність” вимагатиме, щоб у предметах відання комітетів Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та європейської інтеграції було зафіксовано законодавче забезпечення руху в НАТО, ЄС та питання щодо санкційного тиску на РФ.

Про це сказав голова фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді 8-го скликання Артур Герасимов під час брифінгу в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми будемо вимагати, щоб у предметах відання комітетів з питань зовнішньої політики, з питань євроінтеграції обов’язково було зафіксовано законодавче забезпечення нашого руху в НАТО, в ЄС, а також питання повного сприяння посилення санкційного тиску проти російської Федерації”, - сказав Герасимов, висловлюючи позицію політсили щодо запропонованих комітетів у ВР.

Він також звернув увагу на те, що “у гуманітарному комітеті забули про таку річ як національно-патріотичне виховання” та зауважив, що партія “ЄС” вимагатиме, аби питання національно-патріотичного виховання було віднесено до відання гуманітарного комітету.

“Також ми бачимо намагання зробити взагалі просто вивіскою комітет зі свободи слова. Тому що сьогодні майже всі предмети відання цього комітету намагаються перевести в комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики”, - наголосив політик.

Окрім того він висловився щодо пропозицій до предметів відання правового комітету ВР.

“Як знаєте, у правовому комітеті на сьогодні існує позиція яка пропонує повернути до українського парламенту, до цього комітету, питання призначення та звільнення суддів... Хотів би сказати, що це повністю суперечить конституції України, і починати з антиконституційних речей є невірним. І ми щиро віримо, що ця позиція буде змінена під засідання підготовчої групи. Але це на сьогодні інакше, як спробою узурпації влади ,назвати не можна, тому що судова влада має бути незалежною”, - додав Герасимов.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у політичній партії “Слуга народу” запропонували скоротити кількість комітетів Верховної ради із 27 до 22-х.