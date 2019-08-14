До бюджету конфіскують 448 тисяч внесків на підтримку Ляшка та Гриценка

До держбюджету конфіскують 448 тисяч гривень внесків на підтримку "Радикальної партії Олега Ляшка" та "Громадянської позиції".

Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.

"Постановами Херсонського та Вінницького міських судів визнано винними у порушенні встановленого законом порядку надання внесків на підтримку політичної партії двох фізичних осіб-внескодавців з притягненням їх до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу та конфіскацією до державного бюджету суми внесків", - йдеться у повідомленні.

Так, Херсонський міський суд Херсонської області визнав фізичну особу, яка здійснила два внески по 99 тисяч грн на підтримку "Радикальної партії Олега Ляшка", винною. Відповідно до постанов суду, які набрали законної сили, до державного бюджету буде конфісковано 198 тисяч гривень.

"Вінницький міський суд Вінницької області своєю постановою визнав винним громадянина за надання безповоротної фінансової допомоги з порушенням встановленого законом порядку надання внеску на підтримку політичної партії "Громадянська позиція", - повідомили у НАЗК.

Відповідно до постанови суду, яка набула законної сили, внесок у розмірі 250 тисяч гривень підлягає конфіскації до державного бюджету.

Як зазначається, загальний розмір конфіскованої суми внесків становить 448 тисяч гривень.

Факти вчинення правопорушення встановлені за результатами аналізу звітів політичних партій "Радикальна партія Олега Ляшка" та "Громадянська позиція" про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за ІV квартал 2018 року.