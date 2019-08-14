Разумков: Пропозиції щодо коаліції "Слузі народу" не надходили

Партія "Слуга народу" наразі не отримувала офіційних пропозицій від політичних сил, які пройшли до парламенту, щодо створення коаліції у Верховній Раді дев'ятого скликання.

Про це заявив голова політичної партії "Слуга народу" Дмитро Разумков на брифінгу після другого засідання підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Офіційних пропозицій від наших колег по парламенту щодо утворення коаліції до політичної партії "Слуга народу" поки що не надходило", - сказав Разумков.

Він також дав негативну відповідь на запитання, чи подавали мажоритарники заяви на вступ до фракції політичної партії "Слуга народу".

"Ні, поки що такі пропозиції не надходили", - зазначив лідер партії.