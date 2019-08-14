Разумков сказав, коли візьмуться за персональний склад комітетів Ради

Питання щодо визначення персонального складу комітетів Верховної Ради ІХ скликання обговорять у вівторок, 20 серпня, о 12.00 годині.

Про це сказав лідер партії “Слуга народу” Дмитро Разумков на другому засіданні підготовчої депутатської групи, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У четвер, 15 серпня, до 12 години дня надати пропозиції підгруп... Після цього ... ми збираємося о 16.00 15 серпня, в четвер, та підтримуємо або не підтримуємо той кількісний склад, предмети відання та назв комітетів, які ми будемо пропонувати як підготовча депутатська група Верховній Раді України дев'ятого скликання. Далі, до 10 години понеділка, 19 серпня, надати пропозиції від політичних партій щодо персонального складу майбутніх комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання. І далі - 20 серпня, у вівторок, о 12.00 зібратися або на засідання першої підгрупи підготовчої депутатської групи, або на засідання підготовчої депутатської групи (для обговорення питання - ред.)”, - запропонував Разумков.

Озвучену пропозицію підтримала більшість учасників сьогоднішнього засідання.

Депутати також ухвалили рішення, що через півгодини після сьогоднішнього засідання зберуться робочі підгрупи для обговорення питання щодо кількості парламентських комітетів.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у політичній партії “Слуга народу” запропонували скоротити кількість комітетів Верховної ради із 27-ми до 22-ох.