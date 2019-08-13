Нацполіція оголосила в розшук колишнього бізнес-партнера Коломойського

Національна поліція оголосила в розшук колишнього бізнес-партнера Коломойського Вадима Шульмана.

Про це свідчать дані у "Розшукових обліках МВС".

Зазначається, що дата зникнення Шульмана - 26 липня, запобіжний захід не застосовувався.

Стаття звинувачення — стаття 209, частина 3 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) ККУ.

Раніше ЗМІ повідомляли, що ФБР відкрило справу щодо Коломойського за заявою його колишнього бізнес-партнера Шульмана.

Шульман — експартнер Коломойського і Боголюбова по гірничо-металургійному бізнесу.

Зокрема, за даними ЗМІ, Шульман у травні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона, у якому звинуватив Коломойського в шахрайстві на суму понад $500 млн. Суд відмовився слухати справу, вирішивши, що вона не в його юрисдикції.

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Після цього Шульман подав заяву вже до ФБР, щоб справу в підсумку слухав американський суд.

Коломойський підтвердив в одному з інтерв'ю, що справа проти нього існує.