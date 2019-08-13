Чийгоз планує у новій Раді увійти до Комітету у закордонних справах

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, новообраний народний депутат від партії «Європейська солідарність» Ахтем Чийгоз планує працювати у складі Комітету Верховної Ради у закордонних справах.

Про це він сказав в ексклюзивному коментарі кореспондентові Укрінформу.

«Хотілося б увійти до Комітету у закордонних справах. Враховуючи велику повагу та довіру до Меджлісу кримськотатарського народу на міжнародних майданчиках, хотілося б максимально використати той досвід, який ми маємо: як ми до цього допомагали Україні концентрувати питання, пов’язані з окупацією Криму та згуртовувати наших союзників. Зараз це важливо, особливо після подій у ПАРЄ. На мій погляд, це було б значною допомогою державі», - зазначив Чийгоз.

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Як повідомлялося, один з лідерів кримських татар, колишній російський політв’язень Ахтем Чийгоз пройшов до Ради за списком «Євросолідарності» під №9.