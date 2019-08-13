Євросолідарність визначатиметься з керівниками майбутньої фракції наступного тижня

Політична партія "Європейська солідарність" планує наступного тижня провести засідання своєї депутатської фракції, під час якого обрати її керівників.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу повідомила кандидат у народні депутати від партії "Європейська солідарність" Ірина Фріз.

"Перед першим засіданням Верховної Ради нового скликання буде зібрано безпосередньо засідання фракції, на якому ми визначимося щодо керівника фракції та його заступників. Це засідання фракції планується наступного тижня", - сказала Фріз.

Нинішній голова фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов на запитання кореспондента Укрінформу про те, наскільки високою є ймовірність, що він залишиться очільником фракції, відповів: "Як вирішить фракція".

Разом з тим перший заступник Голови Верховної Ради, кандидат у народні депутати від партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко під час брифінгу в офісі політсили у вівторок зазначила, що "ЄС" уже має кандидатури на голову франції та його заступників, але називати прізвища відмовилася.

"Ви знаєте, у нас є все. Але щойно стартує Верховна Рада дев'ятого скликання ви почуєте прізвище керівника нашої політичної сили і його заступників. Нашу фракцію очолить професійна людина, ми маємо професійну команду, і заступниками стануть так само професійні люди, і тут буде збережено гендерний баланс", - уточнила Геращенко.

Як повідомляв Укрінформ, перше урочисте засідання Верховної ради ІХ скликання відбудеться 29 серпня.