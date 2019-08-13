Безсмертний сказав, що дізнався про своє звільнення зі ЗМІ

"РП (Роман Петрович Безсмертний - ред.) робив українську позицію в Мінську сильнішою. Шкода", - наголосила Геращенко.

Сам Безсмертний написав у Facebook, що дізнався про своє звільнення зі ЗМІ.

"Стиль роботи ОПУ: зі ЗМІ дізнався про призначення і про звільнення з ТКГ у Мінську", - написав він.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 13 серпня увільнив Романа Безсмертного від виконання обов’язків представника України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.

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Безсмертний цього разу представляв Україну в політичній підгрупі ТКГ трохи більше місяця. Зеленський 9 липня призначив його на цю посаду замість Олександра Моцика.

До цього Безсмертний у 2015-2016 роках був представником України в політичній підгрупі ТКГ з урегулювання ситуації на Донбасі.