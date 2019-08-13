Ар'єв не певен, що всім російським опозиціонерам можна давати українське громадянство

У законопроєктах щодо спрощення набуття українського громадянства окремими категоріями росіян має бути передбачена пряма заборона для учасників антиукраїнських політичних рухів.

Таку думку висловив у Facebook обраний до парламенту за списком партії "ЄС" голова Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи народний депутат Володимир Ар'єв.

"Зеленський вирішив спростити надання громадянства України російським опозиціонерам...Ніхто в ОПУ не прорахував відкриття доступу до українського громадянства лімонівцям-«малокримам», які цілком підпадають під визначення російської переслідуваної опозиції і які можуть стати основою для нових вогнищ сепаратистського руху в Україні у разі набуття громадянства. В указі... я запобіжників від інфільтрації російського дестабілізаційного сценарію не знайшов. Перевірка СБУ - не дуже ефективний варіант, а прямої заборони набуття громадянства учасникам антиукраїнських політичних рухів немає", - зазначив Ар'єв.

Він додав, що у зв'язку з цим треба пильнувати, коли згідно з указом будуть вноситися відповідні законопроєкти до ВР, "аби шпарина не перетворилася на відкриті ворота агресору".

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 13 серпня вніс зміни до порядку вирішення питань набуття громадянства України іноземцями, які брали участь у захисті України, та громадянами Російської Федерації, які зазнали політичних переслідувань.