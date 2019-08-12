У “Слузі народу” заявляють, що не ведуть переговори з "Голосом" про коаліцію
Про це заявив голова передвиборчого штабу "Слуги народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю РБК-Україна.
“Мені невідомо про такі системні перемовини. Можливо, хтось особисто спілкується. У мене є приватне спілкування з окремими депутатами від "Голосу". На рівні партії ми не обговорювали”, — сказав він.
При цьому Корнієнко назвав "імовірним варіантом розвитку подій" те, що “Слуга народу” може самостійно сформувати більшість у новому парламенті.
Водночас він не виключає, що з початку роботи ВР нового скликання певні політсили можуть запропонувати створити коаліцію.
“Втім, ми чекаємо, що з початком роботи парламенту, можливо, хтось запропонує нам створити коаліцію чи розглянути якусь коаліційну угоду”, — додав голова передвиборчого штабу партії "Слуга народу".