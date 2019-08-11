Україна та Туреччина разом розроблятимуть зброю та аерокосмічні технології

Держкомпанія "Укрспецекспорт", що входить до складу Укроборонпрому, та турецька компанія Baykar Defence, яка є одним із провідних виробників безпілотників, створили спільне підприємство у сфері високоточної зброї та аерокосмічних технологій.

Про це повідомляється на сайті РНБОУ.

"Головне завдання спільного підприємства - об‘єднати потужності оборонних комплексів обох країн для серійного виробництва нових зразків сучасного озброєння для власних армій. Це дозволить відійти від класичних контрактів з купівлі-продажу озброєнь до принципово нового рівня співпраці - синергії оборонних технологій та поєднання передових розробок Туреччини та України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, одним із перших проектів спільного підприємства стане розробка безпілотного літального апарату нового покоління. Цей дрон зможе вести детальну розвідку з високих ешелонів польоту, годинами знаходитись у повітрі, розвивати значну крейсерську швидкість та завдавати ударів широким спектром високоточного озброєння.

"Такі можливості нового дрону стануть можливими завдяки широкому використанню композитних матеріалів, цифрових технологій, а також двигунів українського виробництва, здатних надійно працювати в екстремальних умовах. Окрім того, вони забезпечать високу вантажопідйомність БПЛА, який буде нести велику кількість озброєння, навіть порівняно зі звичайними літаками штурмової авіації. Україна та Турецька Республіка мають потужний досвід ефективної співпраці у сфері оборонних технологій", - інформує пресслужба.

Турецькі оборонні підприємства співпрацюють з Україною у сфері цифрових систем зв‘язку, ударних дронів, авіаційного високоточного озброєння тощо. Підприємства Укроборонпрому ведуть спільні проекти зі створення військово-транспортного літака, систем активного захисту для бронетехніки та радіолокаційних систем.

"За останні роки була налагоджена стабільна взаємовигідна робота, яка дозволяє поєднати найсильніші сторони наших оборонно-промислових комплексів. І створення спільного підприємства є ще одним важливим кроком, який підвищить обороноздатність наших країн", - поінформували у РНБО.